Вынесен приговор расстрелявшим семью подросткам в Биробиджане

Биробиджанский суд огласил приговор двум жителям столицы ЕАО, которые обвинялись в расстреле приемных родителей одного из подозреваемых. 16-летний родственник убитых получил 9 лет лишения свободы, его 15-летний подельник — 9,5 лет. Оба свою вину не признали.

Как напоминает ИА EAOMedia, преступление было совершено в июне 2017 года. Тела супругов были обнаружены в одном из частных владений. Позже было установлено, что двое подростков похитили из сейфа дома охотничье ружье. Один из них выстрелил в голову мужчине, потом передал ружье другому, который убил выстрелом в голову женщину, находившуюся в соседней комнате.

Подростки похитили из дома деньги, мобильные телефоны и вещи на общую сумму около 70 тыс. рублей и скрылись с места преступления. Позже они были задержаны.

Как сообщал iz.ru, один из подростков, убивших супругов, около года находился под их опекой. Тела погибших были найдены в доме, где он проживал с опекунами. Их обнаружили после того, как подросток не пришел на ЕГЭ и его начали разыскивать.