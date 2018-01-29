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Следком проверит нарушения при производстве сыров в Алтайском крае

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В СКР по Алтайскому краю будут направлены материалы о нарушениях законодательства на Рубцовском молочном заводе, принадлежащем PepsiCo, пишет «Интерфакс».

Специалисты Россельхознадзора установили, что оборудование на предприятии не соответствует современным требованиям, а ГОСТ по молоку, заложенный в системе тест-контроля, устарел еще в 2015 году. При изготовлении продуктов питания применялся запрещенный в РФ концентрат молочных белков французского происхождения, передает altapress.ru.

В Роспотребнадзоре по региону не согласны в этими выводами. Проведенные в прошлом году проверки и лабораторные исследования подтверждают отсутствие в алтайских сырах антибиотиков, ГМО, пестицидов, токсичных элементов.

Напомним, в России за 11 месяцев 2017 года производство всех видов молочного сыра почти не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив, по данным Росстата, 423,6 тыс. т. Выпуск сырных продуктов увеличился на 35% — до 179,9 тыс. т — за 11 месяцев 2017 года. Как сообщили Россельхознадзоре, ежегодный объем поставок, произведенных преимущественно из растительных жиров сыроподобных продуктов, выдаваемых за молочные сыры, достигает от 150 тыс. т до 300 тыс. т в год. Значительная часть такой продукции выпущена на Украине.

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