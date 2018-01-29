Авиация возобновила поиски пропавшего корабля «Восток».

Два самолета Бе-200 вылетели в район спасательной операции. Из судов, ведущих поиск в море, остался только «Спасатель Заборщиков». В поисковой операции задействованы 106 человек и 8 единиц техники.

Накануне в районе пропажи судна обнаружили два плота, но без людей.

Зону поисков в Японском море расширили. Спасатели обследовали свыше 40 тыс. кв. км акватории. К поискам в море подключились также спасатели из Красноярска.

Рыболовное судно «Восток» ищут уже пятые сутки. Траулер возвращался в Россию из Южной Кореи. на борту находилось 20 членов экипажа. Аварийный радиобуй сработал в 200 км от мыса Гамова.

За два часа до этого команда выходила на связь и о нарушениях не сообщала.

В месте предполагаемого крушения обнаружены спасательные жилеты. По факту исчезновения траулера возбудили уголовное дело.

Есть две предварительные версии: траулер мог попасть в сильный шторм, судно обледенело из-за крабовых ловушек.