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Тотальная проверка состояния школьных столовых проходит в Хабаровске

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В Хабаровске проходит тотальная проверка санитарного состояния школьных пищеблоков. Это связано со вспышкой кишечной инфекции, в результате которой заболели более 100 подростков и педагогов.

По словам главы городского управления образования Ольги Тен, сейчас главное — не допустить повторения ЧП, произошедшего в гимназии № 3. Как сообщает ИА AmurMedia, с руководителями всех хабаровских школ, лицеев и гимназий проведено совещание. Им дано строгое указание усилить контроль над санитарным состоянием учреждений.

По факту массового заражения школьников гимназии в Хабаровске заведено уголовное дело. Само учебное заведение закрыто, там проводится дезинфекция. Сегодня состояние школы должны проверить специалисты Роспотребнадзора. Если претензий не будет, учебный процесс возобновится в среду.

По последним данным, число заразившихся острой кишечной инфекцией составляет 106 человек. Из них четверо госпитализированы. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

Специалисты считают, что причиной отравления стал салат, который фасовался без перчаток и хранился в ненадлежащих условиях.

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