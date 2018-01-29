Владельцев оружия в России предложили одеть в спецжилеты

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который обяжет россиян, владеющих оружием, носить специальные жилеты или опознавательные знаки, по аналогии с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в понедельник сообщил замглавы фракции «Справедливая Россия», автор инициативы Олег Нилов.

По словам парламентария, в случае утверждения закона спецжилеты будут носить все владельцы огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического, которых в стране насчитывается до 8 млн человек. «Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видели полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям», — сказал Нилов в интервью «Парламентской газете».

Автор инициативы добавил, что владелец оружия «ни в коем случае не может находиться в состоянии опьянения» и не должен брать его в общественные места и увеселительные заведения.