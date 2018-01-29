Хабаровский музей участвует во всероссийском конкурсе к Дню Победы

Музей имени Гродекова в Хабаровске принимает участие во всероссийском конкурсе к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве. Его могут признать лучшим региональным военно-историческим музеем.

Конкурс проводит российское военно-историческое общество. Общенародное голосование продлится до 1 февраля на сайте История России, уточняет ИА AmurMedia.

Хабаровский краевой музей в 2016 году стал победителем конкурса, который проводился в рамках проекта «Дальневосточный маршал». Он был организован общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» и посвящен маршалу Советского Союза Василию Блюхеру. Музей имени Гродекова был признан победителем на Дальнем Востоке за экскурсии по памятным местам, связанным с биографией военачальника.

Кроме того, в 2017 году музей подавал заявку на участие в конкурсе на лучший туристический военно-исторический маршрут в рамках проекта «По следам почтовых строчек». Музей представил автобусные экскурсии по Хабаровску для школьников и студентов по памятным местам, связанным с историей Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

В нынешнем конкурсе гродековский музей получил пока лишь 161 голос. А лидирует в нем историко-патриотическое объединение «Поиск» из Старого Оскола Белгородской области. У него 4537 голосов.