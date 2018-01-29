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Доходы столичного бюджета за 2017 год превысили 2 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Доходы бюджета Москвы в 2017 году увеличились на 13% и превысили отметку в 2 трлн рублей, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Это серьезная отметка. Произошло это не случайно, а благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций. Все предыдущие годы инвестиции не падали, и это накапливало определенный потенциал для того, чтобы мы относительно быстро вышли из спада и вновь нарастили экономику», — подчеркнул мэр в интервью газете «Коммерсант».

Собянин отметил, что фактически прошедший год завершился для города бездефицитным бюджетом.

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