В WADA сообщили о проблемах с новыми контейнерами для допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование по факту несоответствия качеству специальных емкостей для сбора проб спортсменов.

Проблему, связанную с выпуском контейнеров нового поколения Bereg-Kit, обнаружила лаборатория в Кельне, аккредитованная международной организацией.

По их информации, бутылки, произведенные швейцарской компанией, могут вскрываться вручную, если проба была заморожена.

«Когда спортсмен проходит допинг-контроль, он сдает образец мочи и/или крови. После этого пробу разделяют на два контейнера A и B, которые закрываются спортсменом. Затем их проверяет сотрудник по допинг-контролю перед доставкой в аккредитованную WADA лабораторию для анализа и хранения», — сообщается на сайте WADA.

Пробу B замораживают и анализируют только в том случае, если в пробе А обнаружили запрещенные вещества.

Компания-производитель этих контейнеров по запросу Всемирного антидопингового агентства провела проверку новой продукции и не обнаружила никаких нарушений. Там отметили, что все емкости соответствуют требованиям безопасности.