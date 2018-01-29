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Команда Тихоокеанского дивизиона победила в Матче звезд НХЛ

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Kim Klement
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Команда Тихоокеанского дивизиона одержала победу над Атлантическим дивизионом в финале Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2.

У представителей Западного побережья отличились Рикард Раккель, Брок Бозер, Дрю Даути и Джон Годро.

В команде соперника обе шайбы записал на свой счет Майк Грин, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Матч звезд НХЛ проходил в Тампе в формате мини-турнира, в котором команды играли 3 на 3.

За победу в финальном матче команда Тихоокеанского дивизиона получит приз в размере $1 млн.

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