Команда Тихоокеанского дивизиона победила в Матче звезд НХЛ
Команда Тихоокеанского дивизиона одержала победу над Атлантическим дивизионом в финале Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2.
У представителей Западного побережья отличились Рикард Раккель, Брок Бозер, Дрю Даути и Джон Годро.
В команде соперника обе шайбы записал на свой счет Майк Грин, пишет газета «Спорт-Экспресс».
Матч звезд НХЛ проходил в Тампе в формате мини-турнира, в котором команды играли 3 на 3.
За победу в финальном матче команда Тихоокеанского дивизиона получит приз в размере $1 млн.