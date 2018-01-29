Более 81 тыс. людей заражены свиным гриппом в КНДР

Более 81 тыс. человек в КНДР заражены вирусом H1N1, который также называют свиным гриппом. Четыре человека скончались от заболевания, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC).

По ее сведениям, в стране с 1 декабря 2017 года было зафиксировано почти 130 тыс. случаев с подозрением на заражение свиным гриппом, из них более 80 тыс. были подтверждены. Среди умерших — трое детей и один взрослый.

Почти половина заболевших — дети (24,5%) и подростки (22,8%).