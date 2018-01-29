Белоруссия намерена сократить экспорт продовольствия в Россию

Белоруссия намерена уменьшить экспортные поставки продукции в РФ. Это связано с тем, что на сегодняшний день Россия является основным рынком сбыта белорусского продовольствия. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия страны Леонид Маринич.

«Основным рынком сбыта в 2017 году была Российская Федерация. Он остается основным, но идет работа по диверсификации рынков. Если раньше мы поставляли в Россию 97% экспорта, то сегодня — 91,4%», — приводит слова Маринича ТАСС.

Он отметил, что Белоруссия осваивает новые рынки и уходит от зависимости от одной страны. На сегодняшний день белорусская продукция поставляется в 70 государств. В прошлом году были освоены рынки только 15 стран. По итогам 2017 года, экспорт белорусского продовольствия составил около $5 млрд, что стало для страны рекордом за последние 10 лет.