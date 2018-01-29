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Женщинам-полицейским в Британии выделили «комнаты для слез»

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Фото: Global Look Press/Egon Bömsch/imagebroker.com
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Женщинам-полицейским в английском графстве Ноттингемшир выделили специальные «комнаты для слез» на работе, чтобы им было проще справляться с эмоциями во время менопаузы, сообщает издание Daily Mail.

Как сообщают журналисты, также сотрудницам разрешат делать частые перерывы, дадут доступ к душевым и выделят вентилятор. Также, согласно правилам, женщины должны иметь возможность переодеваться, чтобы бороться с одним из главных симптомов менопаузы — жаром.

Также женщинам выделили «приватную территорию», где они могли бы отдохнуть, поплакать или поговорить с коллегами. Депутат парламента от консерваторов Дэвид Дэвис заявил, что выделять подобные комнаты плача — это оскорбительно для женщин. 

Ранее в январе папа римский Франциск заявил, что женщины не должны стесняться кормить детей грудью в Сикстинской капелле.

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