Один человек погиб и четверо пострадали при ДТП в Красноярском крае

Один человек погиб и четверо — трое из которых дети — пострадали в результате столкновения автомобилей Renault и Volvo на 911 км автодороги «Сибирь» в Уярском районе Красноярского края.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, водитель Renault, двигаясь со стороны города Канска в направлении Красноярска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Погибла 41-летняя пассажирка Renault. Трое детей в возрасте трех, семи и 16 лет, а также водитель этого автомобиля госпитализированы с различными травмами.

Отмечается, что дети были пристегнуты ремнями безопасности, один ребенок перевозился в автокресле. В ходе освидетельствования водителей состояние алкогольного опьянения не установлено.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и пятеро получили травмы в результате ДТП в Башкирии. Авария произошла в Чекмагушевском районе республики.