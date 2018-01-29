Фестиваль воздушных шаров начался в Швейцарии

Яркие, большие, воздушные. За этими шарами даже величественные горы не кажутся такими уж гигантскими. В Швейцарии началось одно из самых зрелищных событий Европы — юбилейный, 40-й фестиваль воздушных шаров. В этом году в нем принимают участие более 70 пилотов из 15 стран. Густой туман не стал помехой для праздника. Ожидается, что за 9 дней его посетят около 40 тыс. человек. Есть программа для детей и световая ночная. Самые смелые могут покататься в одной из корзин и полюбоваться Альпами.