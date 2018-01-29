Объявлены лауреаты премии «Грэмми»

Российский пианист Даниил Трифонов получил премию «Грэмми». 26-летнего музыканта наградили за цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа. Трифонов четыре раза ходил в номинантах, но эта награда стала для него первой. Премию за лучший альбом Spoken Word посмертно дали актрисе Кэрри Фишер. Это начитанные в микрофон мемуары актрисы. Две «Грэмми» — за музыку к фильму и подбор песен — ушли к «Ла-Ла Ленду». Заветный граммофон дали и песне из мультфильма «Моана». Лучший латин-поп-альбом — Шакира «El Dorado». Лучшее музыкальное видео — Кендрик Ламар Humble.