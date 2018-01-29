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Клинцевич прокомментировал обвинения в адрес британского министра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал обвинения в адрес министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, которого разведслужбы уличили в утечке секретных данных после его заявлений о «российской угрозе». 

По словам сенатора, это находится «за гранью здравого смысла».

«Уважаемая нами страна, с великолепными сыскными традициями, докатилась до такого пещерного уровня. Полная потеря профессионализма», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Клинцевич также напомнил о сути самих заявлений британского министра, который сообщил о якобы планах Москвы разрушить жизненно важную инфраструктуру Британии, что может убить тысячи людей.

«Наверное, от человека, шагнувшего за последние 3–4 года из кресла секретаря премьер-министра на ключевую должность министра обороны, трудно ожидать что-либо другого», — отметил российский сенатор.

Ранее 28 января сообщалось, что сотрудники британской разведки «пришли в ярость» после заявления министра обороны страны Гэвина Уильямсона о якобы «планах Москвы». В минобороны Великобритании опровергли секретность этих данных, но сообщили, что МИД страны направил ведомству жалобу из-за тона высказываний министра.

В российском военном ведомстве после слов британского министра предположили, что он «совершенно потерял границы разумного» и фобии Уильямсона достойны постановки в британском комедийном скетч-сериале «Летающий цирк Монти Пайтона».

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