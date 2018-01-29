Подразделения МО РФ подняты по тревоге на Северном Кавказе для учений

Весь личный состав 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе и в Южной Осетии, поднят по тревоге в рамках занятий по боевой готовности. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, в понедельник 29 января.

Он рассказал о том, что военнослужащие отработают действия по подготовке техники к выходу из парка и выдвинутся в районы сосредоточения. Позднее проверяющие оценят их практику маскировки, навыки инженерной подготовки, а также их действия по подготовке техники и вооружения.

Сообщается, что итогом недельных занятий и тренировок станет выработка единых требований по боевой готовности в условиях оптимизации управления.

Портал iz.ru писал о том, что в России принята новая Государственная программа вооружения на 2018–2027 годы. Известно, что в ней будет сделан акцент на оснащении войск высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными ударными комплексами, а также средствами индивидуальной экипировки военнослужащих, новейшими системами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы.