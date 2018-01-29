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Энтузиасты напечатали объемную модель карты Dota 2

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Фото: whiteclouds.com
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Компания WhiteClouds показала полноценную копию внутриигровой карты из Dota 2. Модель была представлена на выставке Las Vegas Open 2018, сообщается на сайте организации. 

Уточняется, что работа была выполнена с помощью специального композита, который напоминает песчаник.

Размеры квадратной модели составляют порядка 96,5 см в ширину и около 20,3 см в высоту. Вес карты — почти 16 кг. Всего на ее изготовление ушло около 40 часов. 

Летом 2017 года сопредседатель заявочного комитета Игр-2024, трехкратный олимпийский чемпион Тони Эстанге не исключил, что киберспорт может быть внесен в программу Олимпийских игр, которые пройдут в Париже.

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