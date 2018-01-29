Температура воздуха может прогреться до нуля градусов в Москве 29 января

В понедельник, 29 января, в Москве ожидается от -5 до 0 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Днем будет облачно, возможен снег. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, уточняет «Газета.ру».

По данным на 4:00 понедельника, столбики термометров в Москве опустились до -8,1 градуса.

Ранее сообщалось, что к утру 29 января в Москве может выпасть почти четверть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в начале недели увеличится до 25 см.