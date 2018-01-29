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Замерзающего в лесу мужчину спасли в Хабаровском крае

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Заблудившегося в лесу мужчины нашли сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Информация о происшествии на пульт экстренных служб поступила в 22:13 по местному времени 28 января.

Сообщается, что мужчина сам по телефону обратился за помощью к спасателям и рассказал им о том, что находится в районе поселка Восход. На поиски хабаровчанина направились шесть человек. Вместе со спасателями его почти два часа ночью в лесу искали полицейские и волонтеры.

Как передает ИА AmurMedia, мужчину нашли лежащим в снегу, он был в сознании, но идти сам уже не мог. Его завернули в термоодеяло и оперативно доставили к трассе, где уже ждала машина скорой помощи. Сообщается, что пострадавший госпитализирован.

Портал iz.ru писал о том, что немецкие полицейские спасли потерявшегося в лесу мужчину. Он был обнаружен с помощью дрона, оборудованного тепловизором. Инцидент произошел 12 января в округе Нижняя Франкония. Пожилой охотник отправился в лес и заблудился, осматривая угодья.

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