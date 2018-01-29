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На нефтеперерабатывающем заводе на Тайване прогремел взрыв

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Фото: Global Look Press/TPG/ZUMAPRESS
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Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) на Тайване. Об этом утром в понедельник, 29 января, передает Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что огнеборцам пока не удается локализовать пожар, возникший после взрыва. Информация о пострадавших, а также причинах ЧП уточняется.

Портал iz.ru писал о пожаре на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле, который произошел 29 декабря. В результате происшествия пострадали три человека, один получил серьезные ожоги.

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