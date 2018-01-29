Один человек погиб при отравлении неизвестным ядом на Камчатке

Четверо мужчин на Камчатке отравились неизвестным ядом, один из них погиб. Об этом заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

«Пострадавшие и погибший были обнаружены в закрытом изнутри гараже, расположенном на улице Казахская в городе Елизово. Трое молодых людей в состоянии комы госпитализированы в реанимационное отделение ГБУЗ КК «Елизовская районная», — говорится в сообщении представительства ведомства.

По информации СК, предположительно мужчины отравились неизвестным ядом. Также сообщается, что в помещении были обнаружены емкости с предположительно спиртосодержащей жидкостью.

По факту инцидента проводится проверка, назначена экспертиза. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 27 января Роспотребнадзор сообщил о 100 отравившихся школьниках в Хабаровске. Ведомство выявило нарушения в пищеблоке образовательного учреждения. Первые случаи отравления были выявлены в пятницу, 26 января, школа была закрыта на пятидневный карантин.