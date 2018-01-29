Полиция проверяет видео с проехавшим по тротуару в Москве водителем

ГИБДД проверяет видео, на котором автомобиль едет по тротуару на севере Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Запись появилась в сети ранее, 28 января. На ней видно, как водитель в ночное время суток нарушил ПДД и проехал по тротуару в Тимирязевском районе города. Видео было опубликовано в инстаграме пользователя @majorka_777.

В середине января портал iz.ru сообщал о том, что ребенок попал под трамвай на Варшавском шоссе в Москве. Он не получил серьезных травм. Установлено, что виновником ДТП стал ребенок, который перебегал дорогу в неустановленном месте.