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Москва заработала более 2 трлн рублей в 2017 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Доходы Москвы выросли в 2017 году на 13% и превысили 2 трлн рублей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Доходы выросли на 13% и перевалили за 2 трлн рублей. Это серьезная отметка. Произошло это не случайно, а благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций», — сообщил градоначальник в интервью газете «Коммерсант».

По словам Собянина, в предыдущие годы инвестиции не падали, и это «накапливало определенный потенциал для того, чтобы мы относительно быстро вышли из спада и вновь нарастили экономику».

Мэр добавил, в 2010 году долги Москвы достигали около 300 млрд рублей. На 1 января 2018 года они составили 34 млрд рублей.

«Мы бы и с ними рассчитались, но обязательства выстроены так, что мы досрочно не могли их гасить», — пояснил Собянин.

Мэр уточнил, что расходы на социальные программы составляют более половины столичного бюджета. Кроме них, наиболее ресурсоемкой является программа развития транспорта.

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет Москвы от проведения новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество» составят почти 14 млрд рублей.

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