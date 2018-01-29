Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна

Два самолета Бе-200 вылетели на поиски судна «Восток», пропавшего 25 января в Японском море. Об этом сообщили в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

«Вылетели самолеты Бе-200, операция продолжается. Из судов в районе остался пока только «Спасатель Заборщиков», два других судна отпустили», — сказал представитель центра.

Как передает ТАСС, горячая линия МЧС приняла уже 693 звонка, из них 13 — за последнюю ночь. Сообщается, что люди уточняют ситуацию на месте, интересуются, нашли ли еще какие-то следы спасатели.

Экипаж рыболовецкого судна «Восток» перестал выходить на связь 25 января после того, как сработал аварийный радиобуй. На борту находились 20 человек. Предполагается, что траулер попал под сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. В ходе поисков были обнаружены два спасательных жилета, спасательные круги и два плота. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В ходе спасательной операции пропавшего траулера было обследовано более 40 тыс. кв. км акватории Японского моря. В поисках участвуют более 100 человек, работы осложняются тяжелыми погодными условиями.

В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области предположили, что ЧП с «Востоком» могло произойти из-за крабовых ловушек, которые занимали всю палубу и не давали обкалывать лед.