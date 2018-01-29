Бразилец Вериссимо в ближайшее время перейдет в «Спартак»

Защитник бразильского «Сантоса» Лукас Вериссимо в ближайшее время перейдет в московский «Спартак». Об этом передает Tuttomercatoweb.

Сообщается, что бразильский клуб согласился отпустить игрока за €8 млн. Отмечается, что ранее Вериссимо интересовался итальянский «Удинезе», однако трансфер не состоялся, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о том, что один из ключевых игроков «Спартака» Квинси Промес останется в стане красно-белых как минимум до конца сезона. Интерес к 25-летнему голландцу проявляет множество клубов ведущих европейских чемпионатов, однако ни сам спортсмен, ни руководство «Спартака» не торопятся принимать предложения от других команд.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter