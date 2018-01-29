Для не приглашенных в Пхенчхан спортсменов организуют турнир в Сочи

Для спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), будет организован альтернативный турнир.

Как сообщил «Известиям» источник в Минспорте РФ, соревнования в ближайшее время пройдут в Сочи. В состязаниях смогут принять участие от 500 атлетов.

Кроме россиян в столицу зимних Игр 2014 года позовут и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии в 2018 году.

«Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи», — сказал собеседник издания.

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Вместо Пхенчхана в Сочи