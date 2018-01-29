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Россиянка завоевала титул «Мисс бикини мира»

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19-летняя пермячка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира». Студентка, модель и не просто красавица вошла в топ-15 конкурса «Мисс туризм». Изначально его целью была поддержка турбизнеса принимающих стран. В этом году финал состоялся в Малайзии. Он стал дебютом Дарьи на соревнованиях международного уровня. Ранее девушка собрала целую коллекцию корон на родине. В частности, в 2016 году она удостоилась титула «Юная краса России». В 2017 году — «Мисс Жемчужина России». 

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