Россиянка завоевала титул «Мисс бикини мира»

19-летняя пермячка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира». Студентка, модель и не просто красавица вошла в топ-15 конкурса «Мисс туризм». Изначально его целью была поддержка турбизнеса принимающих стран. В этом году финал состоялся в Малайзии. Он стал дебютом Дарьи на соревнованиях международного уровня. Ранее девушка собрала целую коллекцию корон на родине. В частности, в 2016 году она удостоилась титула «Юная краса России». В 2017 году — «Мисс Жемчужина России».