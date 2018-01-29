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Соревнования по зимнему дрифту прошли в Иркутске

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28 соперников, скорость под 100 км/ч и голый лед под колесами. В Иркутске прошли вторые соревнования по зимнему дрифту. Трассу проложили прямо по замерзшему водохранилищу. К участию в гонках допустили авто только отечественного производства. Правда, от серийных ВАЗов и «Москвичей» здесь только кузов. Двигатели основательно переработаны, а защита пилота — усилена. 

Дрифт — это особая дисциплина автоспорта, управление машиной в заносе. В ходе гонок участники проходят виражи боком на максимальной траектории. Зимний дрифт считается соревнованием для новичков. Во время заездов по льду можно набрать опыта, не тратя много денег. Летом заезд обходится гораздо дороже — постоянно надо менять резину. 

Дрифт — не дешевая дисциплина, цена болида — от 1,5 млн рублей. Еще в среднем 1,5 млн пилот тратит за сезон на расходники и ремонты. 

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