В Дагестане рассказали о самой модной одежде горцев

Кавказский тулуп как модный тренд. Это молодые люди предпочли паркам, пуховикам и пальто «тимух». И не только из-за колоритного вида. За многовековую историю он прошел испытание суровым климатом. Не боится ни ветра, ни дождя, ни мороза.

Но технология производства «тимуха» чуть было не утратилась. В этом высокогорном селе жили самые известные мастера по шубам. Остался только один — пенсионер Магомед Иманшапиев. Именно он решил: ремесло должно жить. И стал обучать профессии молодежь.