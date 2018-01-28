В Швеции умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

В Швеции в возрасте 91 года умер создатель компании IKEA Ингвар Кампрад. Он скончался в своем доме в шведской провинции Смоланд 27 января, сообщает Reuters.

«Ингвар Кампрад был настоящим бизнесменом с типичным шведским характером. Он был трудолюбивым и упрямым, но одновременно добрым и веселым», — говорится в сообщении.



Предприниматель родился 30 марта 1926 года в Швеции. В юности он продавал соседям спички, карандаши и елочные игрушки. Предприятие, впоследствии ставшее IKEA, Ингвар Кампрад основал, когда ему было 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца.

Сама компания IKEA была основана в 1943 году, изначально там торговали товарами для дома. Только через 13 лет предприятие начало торговать мебелью со складов, которые были переоборудованы в выставочные залы. Тогда же у покупателей появилась возможность забрать мебель с собой, потому что она легко разбиралась и собиралась.

Ингвар признавал, что страдает дислексией — одной из распространенных проблем обучения, которая проявляется специфическим расстройством чтения, что в итоге наложило отпечаток на его бизнес. Звучащие на шведский манер названия товаров IKEA появились как раз из-за того, что у него были трудности с запоминанием числовых артикулов.



Сейчас ежегодный доход IKEA составляет порядка €50 млрд.

Весной 2017 года компания запустила интернет-магазин в Москве и области.

А в 2017 году IKEA была вынуждена извиняться за показанный в Китае рекламный ролик, в котором мать отчитывает одинокую дочь за отсутствие молодого человека. Рекламный ролик вызвал в Китае широкое обсуждение, компанию обвинили в сексизме и призвали убрать эту рекламу из всех интернет-сервисов.