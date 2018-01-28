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Супруг королевы Дании госпитализирован

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Фото: Global Look Press/Patrick van Katwijk/dpa
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Супруг королевы Дании Маргрете II, 83-летний принц-консорт Хенрик госпитализирован в одну из больниц Копенгагена. Об этом сказано в сообщении королевского дворца.

«С начала января принц находился в Египте и был госпитализирован [там] несколько дней назад. В связи с этим Его Королевское Высочество теперь прибыл домой, чтобы пройти дополнительные обследования в Королевской больнице Копенгагена», — приводит ТАСС текст документа.

Нынешнее состояние принца Хенрика не уточняется.

В августе 2017 года принц-консорт запретил хоронить себя рядом с женой и заявил, что недоволен своим титулом. Позже было обнародовано, что у супруга королевы Дании развивается старческая деменция. В связи с данным диагнозом он практически полностью прекратит выполнять придворные обязанности, а также появляться на публике.

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