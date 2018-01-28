Умер солист Самарского театра оперы и балета Владимир Афанасьев

Солист Самарского академического театра оперы и балета Владимир Афанасьев скончался на 91-м году жизни в субботу, 27 января.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на официальное сообщение театра.

Прощание с артистом пройдет в понедельник, 29 января, в 11:00 по адресу: улица Осипенко, дом 142.

Владимир Афанасьев за почти 30 лет работы солистом Куйбышевского театра оперы и балета исполнил около 50 различных партий. На его счету партии Дона Оттавио («Дон Жуан» В. Моцарта), Макдуфа («Макбет» Дж. Верди), Трике («Евгений Онегин» П. Чайковского), Берендея («Снегурочка» Н. Римского-Корсакова) и другие.

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