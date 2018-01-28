Госдеп призвал Иран освободить всех находящихся там под стражей американцев

Госдепартамент США вновь призвал Иран освободить всех находящихся там под стражей американских граждан.

Об этом заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт в воскресенье, 28 января.

«(США) призывают к немедленному и окончательному освобождению всех членов семьи Намази, в том числе его сына Сиамака, а также всех остальных американцев, незаконно удерживаемых иранским правительством», — цитирует ее ТАСС.

Бакер Намази был помещен под стражу в феврале 2016 года. Его сын Сиамак — американский бизнесмен, задержанный в Иране в октябре 2015 года. Их приговорили к 10 годам тюрьмы.

6 января постпред России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза по ситуации в Иране, что США страдают аллергией на эту исламскую республику, что застилает глаза Вашингтону.

Небензя заявил, что Москва считает недопустимым использовать «надуманные предлоги» для включения в повестку СБ внутриполитических вопросов.

Небензя также поблагодарил Вашингтон за активность, проявленную в адрес властей Ирана, что консолидировало иранский народ на почве антиамериканских настроений.