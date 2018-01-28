Ниинистё лидирует на выборах главы Финляндии после подсчета трети голосов
На выборах президента Финляндии по результатам досрочного голосования лидирует Саули Ниинистё. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные финского министерства юстиции.
Досрочное голосование проходило в период с 17 по 23 января, выборы президента Финляндии начались утром 28 января. Всего по стране было открыто около 2 тыс. избирательных участков. Досрочно проголосовали более 1,5 млн граждан Финляндии.
На выборах Ниинистё участвует как независимый кандидат, ему удалось набрать 64,4% голосов. Кандидат от «Союза «зеленых» Пекка Хаависто получил 11,2% голосов, кандидат «Истинных финнов» Лаура Хухтасаари — 6,0%. Всего на пост президента претендовали восемь кандидатов.