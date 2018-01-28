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Ниинистё лидирует на выборах главы Финляндии после подсчета трети голосов

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Фото: REUTERS/LEHTIKUVA/Jussi Nukari
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На выборах президента Финляндии по результатам досрочного голосования лидирует Саули Ниинистё. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные финского министерства юстиции.

Досрочное голосование проходило в период с 17 по 23 января, выборы президента Финляндии начались утром 28 января. Всего по стране было открыто около 2 тыс. избирательных участков. Досрочно проголосовали более 1,5 млн граждан Финляндии.

На выборах Ниинистё участвует как независимый кандидат, ему удалось набрать 64,4% голосов. Кандидат от «Союза «зеленых» Пекка Хаависто получил 11,2% голосов, кандидат «Истинных финнов» Лаура Хухтасаари — 6,0%. Всего на пост президента претендовали восемь кандидатов.  

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