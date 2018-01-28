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Украинского депутата застрелили на охоте в Сумской области

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Депутат Лебединского райсовета Иван Легкий погиб во время охоты в Сумской области Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Инцидент произошел утром 28 января в районе села Московский Бобрик.

60-летний депутат скончался мгновенно от полученных огнестрельных ранений.

 «Сообщение о том, что в лесном массиве с. Московский Бобрик на охоте в результате выстрела погиб человек, поступило сегодня в дежурную часть в 10:38 (11:38 мск. –– iz.ru). На место происшествия выехала и сейчас там работает следственно-оперативная группа. Погибшему мужчине 60 лет. Он является депутатом Лебединского райсовета, также заместителем председателя лебединской районной администрации», — рассказала пресс-секретарь областной полиции Эльвира Биганова.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Следователи допрашивают всех, кто находился с Легким. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке был убит руководитель фракции Петра Порошенко «Солидарность» Сергей Самарский.

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