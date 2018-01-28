Нетаньяху увидел причину отсутствия ядерного оружия у Ирана в боязни санкций

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Иран не спешит создавать ядерное оружие из-за санкций.

Об этом он заявил ведущему телекомпании Си-эн-эн Фариду Закарии.

«Иран не спешит создавать ядерное оружие из-за опаски быть подвергнутым новым санкциям», — цитирует его ТАСС.

При этом он критически отозвался о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе, поскольку он не позволяет инспектировать военные объекты Ирана.

СВПД об урегулировании многолетней проблемы иранского атома был принят в 2015 году. Документ, подписанный Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

22 января госсекретарь США Майкл Пенс назвал катастрофой соглашение с Ираном. Он добавил, что Вашингтон никогда не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Об этом американский дипломат заявил в ходе выступления в парламенте Израиля.

12 января президент США Дональд Трамп продлил заморозку санкций против Ирана в рамках СВПД, но заявил, что делает это в последний раз.