Людмилу Сенчину похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Певицу и актрису Людмилу Сенчину похоронили на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге, согласно последней воле артистки. Ее могила находится недалеко от места захоронения певца Эдуарда Хиля, с которым Сенчина не раз выступала дуэтом.

Прощание с артисткой прошло в петербургском Театре музыкальной комедии, где Сенчина начинала свою карьеру. На церемонии выступили народные артисты России Зоя Виноградова и Виктор Кривонос, профессор Санкт-Петербургской консерватории Ирина Тайманова. Народный артист СССР Иосиф Кобзон в память о Людмиле Сенчиной исполнил песню «Зашумит ли клеверное поле».

Также проститься с певицей пришли народные артисты РФ Иван Краско, Михаил Боярский, Андрей Ургант, композитор Игорь Корнелюк, чьи песни исполняла Людмила Сенчина. Отпевание прошло в соборе Владимирской иконы Божией Матери.

Людмила Сенчина скончалась 25 января 2018 года на 68-м году жизни. Певица получила широкую известность после исполнения песни «Золушка» на «Голубом огоньке». В телеграмме соболезнования президент РФ Владимир Путин отметил, что артистка обладала удивительным по красоте голосом, а ее уход из жизни стал «большой, невосполнимой утратой для музыкального искусства, для всей отечественной культуры».

В память о Людмиле Сенчиной «Известия» опубликовали несколько материалов: «Людмила Сенчина: песня о счастье» и «Любимая Золушка советской эстрады».