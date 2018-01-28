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Анастасиадис и Малас проходят во второй тур выборов президента Кипра

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Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
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Во второй тур президентских выборов на Кипре проходят действующий президент Никос Анастасиадис и представитель Прогрессивной партии трудового народа (АКЕЛ) Ставрос Малас. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на кипрское государственное телевидение RIC.

По данным экзитполов, Анастасиадис набирает 38–42% голосов избирателей, Маллас — 27–31% голосов. Именно они будут бороться за пост президента. Официальные итоги выборов будут оглашены позднее 28 января.

Лидер Демократической партии (ДИКО) Николас Пападопулос смог набрать 21,5–24,5%, представитель националистического «Национального народного фронта» (ЭЛАМ) Христос Христу — 4–6%, а Йоргос Лилликас из «Альянса граждан» — 1–3% голосов. Остальные кандидаты имеют менее 1%.

Как ранее сообщал портал iz.ru, на президентских выборах проголосовали более 30% избирателей. Всего свои кандидатуры выдвинули девять человек. Второй тур намечен на 4 февраля 2018 года. 

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