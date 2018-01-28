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Британского министра обороны обвинили в разглашении секретных данных

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Министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона уличили в утечке секретных данных после его заявлений о «российской угрозе». Такое обвинение выдвинули разведслужбы страны в воскресенье, 28 января.

«Люди в Центре правительственной связи (разведслужба Соединенного Королевства. — Ред.) были в ярости», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

Разведка считает, что министр зашел слишком далеко в своих оценках.

Поводом для отповеди по отношению к высокопоставленному чиновнику стали слова Уильямсона о том, что Россия «может напасть» на объекты энергоснабжения Великобритании, что должно привести к «тысячам и тысячам» смертей.

В минобороны отвергли обвинения в утечке.

23 января портал iz.ru привел слова главы генштаба вооруженных сил Великобритании генерала Николаса Картера, что для противостояния России Запад должен изучить ее слабые стороны.

Картер также назвал Россию наибольшей угрозой Соединенному Королевству со времен окончания холодной войны. Он отметил, что его коллеги, начальники генеральных штабов США, Франции и Германии разделяют эту точку зрения. Генерал также поделился своими соображениями по поводу того, как противостоять РФ.

Картер заявил о необходимости снижения энергетической зависимости от России. Глава британского генштаба отметил, что РФ «придерживается многомодельного подхода».

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