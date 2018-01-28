У цирка во Львове задержаны участники акции в защиту животных — при них были обнаружены газовые баллончики, ножи, молотки и металлическая арматура. Об этом сообщает управление полиции во Львовской области.

«Сегодня, 28 января, правоохранители не допустили нарушений публичного порядка во время проведения акции, организованной на площади перед Львовским государственным цирком на улице Городоцкой», — сказано в сообщении полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, в акции участвовали около 30 человек. Отмечается, что, несмотря на объявленный мирный характер протеста, некоторые митингующие вели себя агрессивно.

«В то же время другие участники акции начали выбрасывать на землю разные предметы. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили у них газовые и перцовые баллончики, ножи, молотки, металлическую арматуру и другие предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений», — отмечается в сообщении полиции.

Все предметы изъяты и отправлены на экспертизу, «участники акции приглашены в Галицкий отдел полиции». Личности участников акции, а также обстоятельства происшествия устанавливаются.