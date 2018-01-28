Прямой эфир

В загоревшемся общежитии под Омском не работала система оповещения о пожаре

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система звукового оповещения о возгорании в общежитии в Омской области, где погибли пять человек, на момент пожара находилась на ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Александра Буркова.

«В общежитии аграрно-технологического колледжа сработала пожарная сигнализация. Из-за отсутствия системы звукового сигнала тревоги, которая по предписанию надзорных служб была сдана в ремонт, вахтеры сами будили людей и требовали покинуть здание», — уточнили ТАСС в пресс-службе.

Бурков поручил оценить состояние систем противопожарной безопасности и оповещения во всех социальных объектах региона. Также отмечается, что благодаря действиям дежурных были спасены 90 человек, «еще 60 граждан спасли пожарные».

Пострадавшим при пожаре будет оказана поддержка, также планируется ремонт здания. Опасности обрушения постройки нет. На данный момент 27 жильцов временно размещены в соседнем общежитии, остальные 120 человек вернулись домой.

Напомним, утром 28 января на четвертом этаже пятиэтажного общежития Омского аграрно-технологического техникума в поселке Новоомский произошло возгорание. Пожару была присвоена вторая категория сложности, огнем было охвачено 30 кв. м.

В результате происшествия погибли пять человек, в том числе двое подростков — 13 и 14 лет. Еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причиной пожара стало неосторожное обращение с электрической плитой. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Состояние пострадавших при пожаре в Красногорске оценивается как крайне тяжелое
Погибшие при пожаре на Ольхоне могли быть гражданами Китая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017