В загоревшемся общежитии под Омском не работала система оповещения о пожаре

Система звукового оповещения о возгорании в общежитии в Омской области, где погибли пять человек, на момент пожара находилась на ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Александра Буркова.

«В общежитии аграрно-технологического колледжа сработала пожарная сигнализация. Из-за отсутствия системы звукового сигнала тревоги, которая по предписанию надзорных служб была сдана в ремонт, вахтеры сами будили людей и требовали покинуть здание», — уточнили ТАСС в пресс-службе.

Бурков поручил оценить состояние систем противопожарной безопасности и оповещения во всех социальных объектах региона. Также отмечается, что благодаря действиям дежурных были спасены 90 человек, «еще 60 граждан спасли пожарные».

Пострадавшим при пожаре будет оказана поддержка, также планируется ремонт здания. Опасности обрушения постройки нет. На данный момент 27 жильцов временно размещены в соседнем общежитии, остальные 120 человек вернулись домой.

Напомним, утром 28 января на четвертом этаже пятиэтажного общежития Омского аграрно-технологического техникума в поселке Новоомский произошло возгорание. Пожару была присвоена вторая категория сложности, огнем было охвачено 30 кв. м.

В результате происшествия погибли пять человек, в том числе двое подростков — 13 и 14 лет. Еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причиной пожара стало неосторожное обращение с электрической плитой.