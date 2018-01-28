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У побережья Исландии произошло несколько землетрясений

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Фото: Global Look Prees/McPHOTO/S. Wolf-Feix
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У северного побережья Исландии была зафиксирована серия подземных толчков, магнитуда двух из них достигала 3,4 и 4,1. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу государства.

В частности, землетрясения произошли к северо-востоку от острова Гримсёй — самого северного из населенных островов Исландии. Отмечается, что угрозу природные явления не несут. Эксперты отмечают, что тектоническая активность характерна для данного региона.

Ранее, 28 января, портал iz.ru сообщал о землетрясении магнитудой 5,3 на границе Чили и Аргентины. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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