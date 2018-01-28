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В московских аэропортах 22 рейса задержаны и девять отменены

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева/
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 В аэропортах Москвы задержаны 22 рейса, еще девять отменены. Об этом сообщает «Газета.ру».

Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Так, во Внуково задержаны шесть рейсов, в Домодедово –– семь, а в Шереметьево –– девять.

Отменены рейсы только в Домодедово.

26 января портал iz.ru сообщил, что авиакомпания «Россия» предупредила о распространении фальшивых билетов в Мексику. По словам авиаперевозчика, некоторые туроператоры выписывают недостоверные авиабилеты в мексиканский Канкун.

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