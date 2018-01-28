Состояние пострадавших при пожаре в Красногорске оценивается как крайне тяжелое

Состояние пострадавших при пожаре в жилом многоэтажном доме в Красногорске оценивается как крайне тяжелое. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в областном министерстве здравоохранения.

«Пациенты поступили с тяжелыми травмами, их состояние оценивается как крайне тяжелое, все подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», — отметил глава ведомства Дмитрий Марков.

По его словам, в результате пожара погибли два человека: «один мужчина скончался на месте, второй — в машине скорой медицинской помощи».

Напомним, пожар в квартире на шестом этаже вспыхнул 28 января. Огнем было охвачено 50 кв. м. Спасаясь от пожара, мужчина и двое детей выпрыгнули из окна, они были госпитализированы. Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в результате отравления продуктами горения, мужчина скончался в больнице.

Из здания были эвакуированы 135 человек. Причины происшествия устанавливаются.