Прямой эфир

Состояние пострадавших при пожаре в Красногорске оценивается как крайне тяжелое

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние пострадавших при пожаре в жилом многоэтажном доме в Красногорске оценивается как крайне тяжелое. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в областном министерстве здравоохранения.

«Пациенты поступили с тяжелыми травмами, их состояние оценивается как крайне тяжелое, все подключены к аппарату искусственной вентиляции легких», — отметил глава ведомства Дмитрий Марков.

По его словам, в результате пожара погибли два человека: «один мужчина скончался на месте, второй — в машине скорой медицинской помощи».

Напомним, пожар в квартире на шестом этаже вспыхнул 28 января. Огнем было охвачено 50 кв. м. Спасаясь от пожара, мужчина и двое детей выпрыгнули из окна, они были госпитализированы. Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в результате отравления продуктами горения, мужчина скончался в больнице.

Из здания были эвакуированы 135 человек. Причины происшествия устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погибшие при пожаре на Ольхоне могли быть гражданами Китая
Генконсул Южной Кореи прибыл на место пожара на Ольхоне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017