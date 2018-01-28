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Российские саночники заняли первое общекомандное место на чемпионате Европы

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Сборная России по санному спорту заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы в латвийской Сигулде. Турнир завершился сегодня, 28 января. Всего россиянам удалось выиграть три золотых и одну бронзовую награды.

На последних соревнованиях российская команда в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко и двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов одержали победу в эстафете, показав результат 2 мин. 13,428 сек. Второй результат показала команда Германии (+0,151 сек.), бронзу получила команда Латвии (+0,179).

В личных дисциплинах золото выиграли Иванова и Павличенко, бронзовую медаль завоевал Роман Репилов.

Чемпионат Европы в Сигулде совмещен с девятым этапом Кубка мира. Место проведения чемпионата Европы 2019 года будет определено после окончания Олимпийских игр в Южной Корее. 

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