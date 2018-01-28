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Алексей Навальный задержан в центре Москвы

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Блогер Алексей Навальный был задержан на несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. Об этом сообщили в столичном МВД.

Его доставили в отделение для составления административного протокола.

«В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — говорится в сообщении полиции.

Ранее в МВД сообщили, что на несанкционированный митинг в Москве пришли около 1 тыс. человек.

Перед началом акции в столице были усилены меры безопасности, на Тверской и Пушкинской площадях дежурят бойцы ОМОНа.

25 января замминистра внутренних дел Александр Горовой предупредил, что полиция будет жестко пресекать нарушения и провокации на несанкционированных акциях в Москве. При этом он подчеркнул, что действовать правоохранители будут в рамках законодательства.

С аналогичным заявлением ранее выступила Росгвардия.

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