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Президент Польши призвал наказывать за ложь о холокосте

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Власти Польши убеждены, что распространение лжи о холокосте необходимо преследовать и наказывать. Соответствующее заявление распространила канцелярия главы республики.

Так президентский дворец прокомментировал принятые сеймом 6 января (нижняя палата парламента) поправки, которые вводят в Польше уголовную ответственность за попытки выставить поляков соучастниками преступлений нацистов и за фразу «польские лагеря смерти». Новый закон осудил Израиль, увидев в этом отрицание холокоста.

«Мы хотели бы обратить внимание, что цель этого закона состоит в том, чтобы предотвратить ложь и ложные обвинения в адрес польского народа и государства, о чем прямо говорится в законопроекте. Поэтому, если голоса критиков этого проекта появляются исключительно из-за их заботы об истине о холокосте, то этот законопроект не противоречит их ожиданиям», — приводит заявление канцелярии ТАСС.

Польские власти подчеркивают, что поиск и документирование правды, а также преследование и осуждение лжи — «действия, имеющие одну цель».

В канцелярии добавили, что у Польши и Израиля есть общие победы в этой сфере, например, признание исторически верного названия немецкого нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау.

День памяти жертв холокоста проходит по всему миру 27 января. Именно в этот день Советская армия освободила крупнейший лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), где погибли от 1,5 до 4 млн человек. Точное число жертв холокоста не знает никто. Цифра, на которую ориентируются историки, — около 6 млн евреев, на тот момент составляла треть всего еврейского населения в мире.

Однако мир стал понемногу забывать страшные уроки истории. Молодежь обесценивает трагедию, унесшую миллионы жизней: антисемитизм начал уходить в российские соцсети, а в Европе участились случаи нападений на евреев.

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