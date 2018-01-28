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Полностью потушен пожар в жилом доме в Красногорске

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Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в жилом многоэтажном доме в Красногорске под Москвой. При пожаре погибли три человека, среди погибших — ребенок, сообщили в главном управлении МЧС по Московской области.

Ранее портал iz.ru сообщил двух погибших.

Предварительно, горела квартира на шестом этаже 22-этажного жилого дома. Спасатели сообщили, что площадь пожара составила 50 кв. м. В больницы госпитализированы двое детей и один взрослый, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что люди выпрыгнули из окна квартиры, спасаясь от огня, позже они были госпитализированы. 

Причина пожара будет установлена в ходе дознания, на месте работают сотрудники МЧС, полиции и прокуратуры.

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