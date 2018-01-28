Прямой эфир

Двое взрослых и ребенок погибли во время пожара в доме в Красногорске

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело ребенка 5–7 лет обнаружили в одной из квартир горящего в Красногорске многоэтажного дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возгорание «произошло 28 января на шестом этаже многоэтажки на Юдном бульваре. Площадь пожара составляла 50 кв. м. В 15:55 было ликвидировано открытое горение, к настоящему моменту пожар полностью потушен.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла, три человека, среди которых двое детей (10 и 2 лет), пострадали. Позже стало известно, что мужчина скончался в больнице. По данным МЧС, это были жильцы загоревшейся квартиры.

«Отец и дети, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Они госпитализированы. Женщина погибла, отравившись продуктами горения», –– отметили в ведомстве.

Из здания были эвакуированы 135 человек.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погибшие при пожаре на Ольхоне могли быть гражданами Китая
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей на пожаре под Омском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017