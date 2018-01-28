Двое взрослых и ребенок погибли во время пожара в доме в Красногорске

Тело ребенка 5–7 лет обнаружили в одной из квартир горящего в Красногорске многоэтажного дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возгорание «произошло 28 января на шестом этаже многоэтажки на Юдном бульваре. Площадь пожара составляла 50 кв. м. В 15:55 было ликвидировано открытое горение, к настоящему моменту пожар полностью потушен.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла, три человека, среди которых двое детей (10 и 2 лет), пострадали. Позже стало известно, что мужчина скончался в больнице. По данным МЧС, это были жильцы загоревшейся квартиры.

«Отец и дети, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Они госпитализированы. Женщина погибла, отравившись продуктами горения», –– отметили в ведомстве.

Из здания были эвакуированы 135 человек.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.